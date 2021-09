Villeneuve-d'Ascq Université de Lille - campus Pont de Bois - Bibliothèque Humanités (bât. A) Nord, Villeneuve-d'Ascq “La science des hommes libres. La digression du Théétète de Platon (Vrin)” par Thomas Benatouïl Université de Lille – campus Pont de Bois – Bibliothèque Humanités (bât. A) Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

De quoi a-t-on besoin pour pouvoir penser ? Thomas Bénatouïl s’intéresse à une spécificité centrale de la recherche de la vérité : la liberté qu’elle exige. La science des hommes libres s’intéresse à la longue digression du Thééthète de Platon, qui construit deux portraits antithétiques, celui de l’homme libre (l’homme de savoir) et celui de sa contre-épreuve, l’homme attaché, par manque de savoir, à l’injustice et à l’insignifiance. Cette opposition fait l’objet d’une longue digression ; digresser, c’est se rendre maître des mots et du temps. Ce détour constitue un moment de réflexion qui met en évidence les principes du dialogue philosophique par différence avec les discours des orateurs et des sophistes. Elle a aussi une vocation polémique et politique.

Gratuit. Entrée libre sans réservation

2021-11-08T17:00:00 2021-11-08T19:00:00

