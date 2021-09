Orsay Bât 204 - MISS - Université Paris Saclay Essonne, Orsay La science amusante ! Bât 204 – MISS – Université Paris Saclay Orsay Catégories d’évènement: Essonne

Bât 204 – MISS – Université Paris Saclay, le dimanche 10 octobre à 14:00

Le C2N vous invite à venir découvrir la science par la pratique et f**aire de petites expériences** sur le **magnétisme, l’électricité, l’optique, la pression, les nanosciences** et bien d’autres encore, sous la conduite de jeunes scientifiques !

Entrée libre, pass sanitaire obligatoire

2021-10-10T14:00:00 2021-10-10T17:00:00

