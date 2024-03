La Scénoféerie de Semblançay, Le grand spectacle de Touraine ! Semblançay, samedi 6 juillet 2024.

Depuis 35 ans déjà, tous les vendredis et samedis soir de juillet/aout, la Scénoféerie est un spectacle qui compte l’histoire de la Touraine à travers les époques.

Quand ? du 6 juillet au 17 aout 2024

Où 1 avenue de la Source 37360 Semblançay

Parking oui

Billetterie sur place ou https://billetterie.scenofeerie.fr/

Contacts 02 47 56 66 77 et contact@scenofeerie.fr

Description de l’événement

De la période Gallo-Romaine à la Révolution française, dans le parc du logis de Jacques de Beaune, surintendant des finances de François 1er, nos conteurs d’un soir, Honoré Pottier et son petit-fils Benjamin font revivre l’Histoire et la Légende de La Source. 2424 24 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-06

fin : 2024-08-17

