Concert du Trio Recaliu à La Scénette La Scénette Léobard, 22 septembre 2023, Léobard.

Léobard,Lot

La Scénette, le nouvel antre artistique de l’Abbaye Nouvelle à Léobard, créé pour accueillir et permettre à des artistes de tous horizons de s’exprimer, vous propose le dernier spectacle de la saison 2023 , un concert du Trio Lo Recaliù.

Ils revisitent et font revivre les chants traditionnels voyageurs d’Occitanie recueillis dans le Quercy au début du 20ème siècle. Polyphonies accompagnées d’instruments traditionnels..

2023-09-22 20:30:00 fin : 2023-09-22 . 12 EUR.

La Scénette

Léobard 46300 Lot Occitanie



La Scénette, the new artistic den at Abbaye Nouvelle in Léobard, created to welcome and enable artists from all horizons to express themselves, presents the last show of the 2023 season, a concert by Trio Lo Recaliù.

They revisit and revive traditional Occitan songs collected in Quercy at the beginning of the 20th century. Polyphonies accompanied by traditional instruments.

La Scénette, la nueva guarida artística de la Abbaye Nouvelle de Léobard, creada para acoger y permitir la expresión de artistas de todos los horizontes, le ofrece el último espectáculo de la temporada 2023, un concierto del Trío Lo Recaliù.

Revisitan las canciones tradicionales de los viajeros occitanos recogidas en Quercy a principios del siglo XX. Polifonías acompañadas de instrumentos tradicionales.

La Scénette, die neue Kunsthöhle der Abbaye Nouvelle in Léobard, die geschaffen wurde, um Künstler aus allen Bereichen aufzunehmen und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich auszudrücken, bietet Ihnen die letzte Vorstellung der Saison 2023, ein Konzert des Trios Lo Recaliù.

Sie überarbeiten die traditionellen Gesänge aus Okzitanien, die Anfang des 20. Jahrhunderts im Quercy gesammelt wurden, und lassen sie wieder aufleben. Jahrhunderts in Quercy gesungen wurden.

Mise à jour le 2023-09-18 par OT Cazals-Salviac