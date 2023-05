Soirée chansons à La Scénette La Scénette, 8 juillet 2023, Léobard.

Léobard,Lot

La Scénette, le nouvel antre artistique de l’Abbaye Nouvelle à Léobard, créé pour accueillir et permettre à des artistes de tous horizons de s’exprimer, vous propose une soirée chansons avec Pascale Bessard (chant), Guy Mareuil (guitare), Muriel Roques (accordéon) dans leurs propres compositions..

2023-07-08 à 20:30:00 ; fin : 2023-07-08 . 12 EUR.

La Scénette

Léobard 46300 Lot Occitanie



La Scénette, the new artistic den at Abbaye Nouvelle in Léobard, created to welcome and enable artists from all horizons to express themselves, offers you an evening of songs with Pascale Bessard (vocals), Guy Mareuil (guitar), Muriel Roques (accordion) in their own compositions.

La Scénette, la nueva guarida artística de la Abbaye Nouvelle de Léobard, creada para acoger y permitir expresarse a artistas de todos los horizontes, le ofrece una velada de canciones con Pascale Bessard (voz), Guy Mareuil (guitarra) y Muriel Roques (acordeón) en sus propias composiciones.

La Scénette, die neue künstlerische Höhle der Abbaye Nouvelle in Léobard, die geschaffen wurde, um Künstler aus allen Bereichen aufzunehmen und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich auszudrücken, bietet Ihnen einen Chanson-Abend mit Pascale Bessard (Gesang), Guy Mareuil (Gitarre), Muriel Roques (Akkordeon) in ihren eigenen Kompositionen.

