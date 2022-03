La Scène / Will Sens, 19 mars 2022, Sens.

2022-03-19 – 2022-03-19 Rue Saint-pierre-le-vif La Scène

Originaire de la région Grand Est (Ardennes), et attiré comme un aimant par les USA, la culture américaine, ses grands espaces et par cette sensation irrémédiable de liberté, Will vous propose un répertoire à la croisée des chemins du rock et de la country. Les morceaux nous racontent des histoires de vie, d’amour, d’amitié, de labeur, de sueur, de rêves,

d’espoir d’où jaillissent des images qui dépeignent la vie dans laquelle chacun d’entre nous peut se retrouver. Les concerts offrent un spectacle de voyages, de liberté, un moment rare d’évasion.

Sans prétention et avec efficacité, Will nous administre une dose rock’n’country qui vous emmènera, le temps d’un concert, de l’autre côté de l’atlantique.

