Les Misérables La Scène Watteau – Scène conventionnée de Nogent-sur-Marne, 14 janvier 2023, Nogent-sur-Marne.

Cie de la jeunesse aimable / HERSON-MACAREL Lazare & LUCAS Lola

La Scène Watteau – Scène conventionnée de Nogent-sur-Marne 1 Place du Théatre, 94130 Nogent-sur-Marne Nogent-sur-Marne 94130 Val-de-Marne Île-de-France

D’après VICTOR HUGO

Texte de CHLOÉ BONIFAY et LAZARE HERSON-MACAREL

Mis en scène par LAZARE HERSON-MACAREL

Avec

PHILIPPE CANALES

CÉLINE CHÉENNE

ÉMILIEN DIARD-DETŒUF ou MATISSE HUMBERT

DAVID GUEZ

SOPHIE GUIBARD ou CHLOE BONIFAY

ÉRIC HERSON-MACAREL

KARINE PÉDURAND

CLAIRE SERMONNE

ABBES ZAHMANI

Scénographie MARGAUX NESSI

Costumes CHARLOTTE COFFINET assistée de CHARLES CHAUVET

Lumière JÉRÉMIE PAPIN assisté de THÉO LE MENTHÉOUR

Son LUCAS LELIÈVRE et PIERRE COSTARD

Maquillage et coiffure PAULINE BRY

Régie générale MARCO BENIGNO

Collaboration artistique CHLOÉ BONIFAY et PHILIPPE CANALES

Collaboration chorégraphique GEORGIA IVES

Construction décor ECLECTIK SCÉNO

Administration et production LOLA LUCAS assistée de HUGO RÉAUTÉ

Diffusion SÉVERINE ANDRÉ-LIÉBAUT

Production : Compagnie de la jeunesse aimable

Coproduction : Le Figuier blanc, Argenteuil (95), Scène nationale du Sud-Aquitain, Bayonne (64), Théâtre Victor Hugo, Bagneux (92), Théâtre Jacques Carat, Cachan (94), Théâtre Edwige Feuillère, Vesoul (70)

Avec l’aide à la création de la DRAC Ile-de-France, de la DGCA et de la région Ile-de-France

Avec le soutien du dispositif d’insertion professionnelle de l’ENSATT

Avec le soutien du Théâtre de la Tempête, Paris (75)

La Compagnie de la jeunesse aimable est subventionnée par la Région Ile-de-France au titre de la Permanence artistique et culturelle, par la DRAC Ile-de-France, le département du Val d’Oise et la ville d’Argenteuil au titre de la résidence « Artiste en territoire » sur la ville d’Argenteuil de 2020 à 2022.

« Tant qu’il existera, par le fait des lois et des mœurs, une damnation sociale créant artificiellement, en pleine civilisation, des enfers (…), tant qu’il y aura sur la terre ignorance et misère, des livres de la nature de celui-ci pourront ne pas être inutiles. » (préface des Misérables, janvier 1862)

A la fois épopée, drame social et roman d’aventure, Les Misérables sont considérés comme le sommet de l’œuvre de Victor Hugo, et l’un des plus grands romans de la littérature mondiale. Comment porter ce monument à la scène aujourd’hui ?

En écrivant les Misérables, Hugo est porté par une idée : la misère est un enfer. Un enfer où les damnés sont jetés sans avoir commis aucune faute. Un enfer qui, contrairement à celui de Dante, ne répond à aucune justice, à aucune nécessité. Pour Hugo, la misère doit donc être combattue, et, mieux encore, elle doit être éradiquée. Il est animé d’un sentiment d’urgence qui cent cinquante ans plus tard ne nous a pas quittés.

Donc l’action sera contemporaine pour nous, comme elle l’était pour l’auteur en 1845 lorsqu’il jette les premières lignes de son roman (« histoire, d’un saint, histoire d’un homme, histoire d’une femme, histoire d’une poupée »). Il existe, maintenant encore, des Valjean, des Fantine, des Thénardier, des Javert, des Marius, des Cosette, des Gavroche. Nous reprendrons à notre compte, avec les armes du théâtre, le projet de Victor Hugo : faire une esquisse des bas-fonds, rendre visible l’invisible.

La société telle qu’elle est représentée dans Les Misérables est pareille à un volcan. Le décor, ce sont des lieux clos, secrets, fermés, où la violence s’exerce loin des regards. Le corps social est comme une lave, qui souterraine, doit trouver le moyen de s’exprimer, de se frayer un chemin jusqu’à l’air libre. La barricade, c’est le cratère.

Nous savons depuis un an que les questions de justice sociale, de solidarité, de lutte contre la misère et l’exclusion seront encore exacerbées par cette crise. Si le théâtre peut lutter avec ses armes propres pour un monde plus humain, s’il peut bousculer quelques individualismes, troubler quelques satisfactions, éveiller quelques solidarités – alors il doit le faire. Sans attendre.

Lazare Herson-Macarel, 17 mars 2021.



