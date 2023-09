CELEBRACIÓN ! La Scène Watteau Nogent-sur-Marne Catégories d’Évènement: Nogent-sur-Marne

Val-de-Marne CELEBRACIÓN ! La Scène Watteau Nogent-sur-Marne, 20 octobre 2023, Nogent-sur-Marne. CELEBRACIÓN ! Vendredi 20 octobre, 20h30 La Scène Watteau Billetterie du Théâtre L’Ensemble ALMAVIVA célèbre ses 20 ans d’existence à la Scène Watteau avec un concert événement qui retrace le chemin parcouru. De A. Ginastera à A. Piazzolla, de L. Brouwer à H. Villa-Lobos, un voyage qui nous amène de Cuba à l’Argentine en passant par le Mexique et le Brésil : les musiciens d’ALMAVIVA fêtent en musique l’Amérique latine. Œuvres de R. Gnatalli, H. Villa-Lobos, A. Ginastera, C. Guastavino, L. Brouwer, A. Piazzolla, E. Spucches, L. Naón, J. Álvarez La Scène Watteau 1 Place du Théatre 94130 Nogent-sur-Marne Nogent-sur-Marne 94130 Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatreantoinewatteau.fr/saison-culturelle/celebracion »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

