Quinzaine lire autrement La Scène Sens, samedi 27 janvier 2024.

Sens Yonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 16:00:00

fin : 2024-01-27 17:00:00

Quand on ne ressemble pas à tout le monde, c’est pas toujours facile ! Avec fantaisie, entre réalité et poésie, l’univers de la différence et du handicap se dévoile à nos yeux. Grâce à trois textes de la littérature jeunesse, hors des convenances simplistes, faussement rassurantes ou moralisatrices, découvrez cette invitation à changer notre regard et à appréhender autrement notre relation avec l’autre. Une manière heureuse d’aborder le respect et le droit à la différence… et vous verrez : ça n’empêche pas d’être heu­reux, d’avoir des amis et finalement de vivre comme tout le monde !

EUR.

La Scène Rue Saint-Pierre le Vif

Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2024-01-05 par COORDINATION YONNE