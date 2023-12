Spectacles de Noël La Scène Sainghin-en-Weppes Catégories d’Évènement: Nord

Sainghin-en-Weppes Spectacles de Noël La Scène Sainghin-en-Weppes, 16 décembre 2023 09:30, Sainghin-en-Weppes. Spectacles de Noël Samedi 16 décembre, 10h30, 14h00 La Scène Sur inscription – 6€/spectacle 10h30 Les malheurs du Père Noël 3/5ans – Durée 40mn Dans la maison du Père Noël, l’activité bat son plein. Les cadeaux sont presque tous emballés, le traîneau est en révision, les rennes sont brossés et tous les lutins sont prêts pour le Grand Soir ! Sauf que le Père Noël vient de tomber malade … 14h Les 24 heures de l’Avent dès 6 ans – Durée 1h Alors que les petites mains s’affairent à la finition des cadeaux, le Père Noël se prépare pour sa tournée. Pour fêter son retour, les lutins imaginent des surprises, mais il y en a toujours un qui ne veut pas faire comme les autres … Après chaque spectacle, le Père Noël reçoit les enfants pour prise de photos et remise de courriers. La Scène 6 rue de l’égalité, Sainghin en Weppes Sainghin-en-Weppes 59184 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/les-malheurs-du-pere-noel&multi=23685&color=0A99D1&parent=1&color=0A99D1 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/les-24-heures-de-lavent&multi=23685&color=0A99D1&parent=1&color=0A99D1 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T10:30:00+01:00 – 2023-12-16T11:30:00+01:00

2023-12-16T14:00:00+01:00 – 2023-12-16T15:00:00+01:00 Détails Heure : 09:30 Catégories d’Évènement: Nord, Sainghin-en-Weppes Autres Code postal 59184 Lieu La Scène Adresse 6 rue de l'égalité, Sainghin en Weppes Ville Sainghin-en-Weppes Departement Nord Age min 3 Age max 10 Lieu Ville La Scène Sainghin-en-Weppes Latitude 50.562899 Longitude 2.90353 latitude longitude 50.562899;2.90353

La Scène Sainghin-en-Weppes Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sainghin-en-weppes/