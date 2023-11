Concert « Ah laissez moi rêver ! » ou dans l’ombre du tout puissant Lully La Scène Sainghin-en-Weppes Catégories d’Évènement: Nord

Sainghin-en-Weppes Concert « Ah laissez moi rêver ! » ou dans l’ombre du tout puissant Lully La Scène Sainghin-en-Weppes, 25 novembre 2023, Sainghin-en-Weppes. Concert « Ah laissez moi rêver ! » ou dans l’ombre du tout puissant Lully Samedi 25 novembre, 20h00 La Scène Sur inscription – 5€ La Scène 6 rue de l’égalité, Sainghin en Weppes Sainghin-en-Weppes 59184 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T20:00:00+01:00 – 2023-11-25T22:00:00+01:00

Détails Catégories d'Évènement: Nord, Sainghin-en-Weppes Autres Lieu La Scène Adresse 6 rue de l'égalité, Sainghin en Weppes Ville Sainghin-en-Weppes Departement Nord

