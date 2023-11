Spectacle patoisant : Ni Fait ni à faire ! La Scène Sainghin-en-Weppes, 19 novembre 2023, Sainghin-en-Weppes.

Spectacle patoisant : Ni Fait ni à faire ! Dimanche 19 novembre, 16h00 La Scène Sur inscription – 8€/pers

Ils espèrent avoir trouvé, dans ces moments particuliers, une inspiration qu’ils essaieront de retransmettre sur scène.

Pourtant, quelques indices laissent à penser qu’ils ne sortent pas indemnes de cette épreuve et que la mauvaise foi de l’un et la logique populaire de l’autre sont largement entamées.

Rires garantis avec les 2 protagonistes du spectacle, Léon et Gérard !

La Scène 6 rue de l'égalité, Sainghin en Weppes Sainghin-en-Weppes 59184 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-19T16:00:00+01:00 – 2023-11-19T18:00:00+01:00

