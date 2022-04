La Scène / Raoul Ficel Quartet Sens, 13 mai 2022, Sens.

La Scène / Raoul Ficel Quartet Rue Saint-pierre-le-vif La Scène Sens

2022-05-13 21:00:00 – 2022-05-13 22:30:00

Sens Yonne

EUR 10 10 Auteur, compositeur et interprète, Raoul Ficel a tout compris de l’art de créer des blues qui parlent à l’auditeur, des blues qui lui ressemblent. Musicien bien connu des aficionados de la musique du Diable, Raoul Ficel propose un blues en français minimaliste mais percutant à souhait. Cet artiste aux multiples facettes, est tout aussi à l’aise en one man-band avec sa guitare et ses chansons, qu’en duo avec sa fille Zoé ou en formation complète avec son quartet pour un blues solidement électrifié. Venez découvrir un artiste authentique et passionné !

Distribution :

Raoul Ficel : guitare, chant, harmonica

Zoé Coudougnan : guitare et chant

Lonj : basse

Matth Wanderscheid : batterie

Rue Saint-pierre-le-vif La Scène Sens

