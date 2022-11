La scène polaire Dole Dole Catégories d’évènement: Dole

Jura

La scène polaire Dole, 2 décembre 2022, Dole. La scène polaire

Place aux Fleurs Dole Jura

2022-12-02 – 2023-01-01 Dole

Jura EUR 0 Venez découvrir un tableau féerique aux couleurs de Noël. Sublimée par ses illuminations, la Place aux Fleurs s’habille de saison pour vous faire passer un moment magique à découvrir.

Vous pourrez également vous prendre en photo à bord d’un traîneau. Dole

