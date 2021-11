Dole Dole Dole, Jura La scène polaire Dole Dole Catégories d’évènement: Dole

Jura

La scène polaire Dole, 3 décembre 2021, Dole. La scène polaire Place aux fleurs Place aux Fleurs Dole

2021-12-03 – 2022-01-02 Place aux fleurs Place aux Fleurs

Dole Jura EUR 0 0 À travers une grande scène polaire de taille réelle, vous serez invités à déambuler entre les ours et les igloos. Vous pourrez également vous prendre en photo à bord d’un train. À travers une grande scène polaire de taille réelle, vous serez invités à déambuler entre les ours et les igloos. Vous pourrez également vous prendre en photo à bord d’un train. Place aux fleurs Place aux Fleurs Dole

dernière mise à jour : 2021-11-20 par

Détails Catégories d’évènement: Dole, Jura Autres Lieu Dole Adresse Place aux fleurs Place aux Fleurs Ville Dole lieuville Place aux fleurs Place aux Fleurs Dole