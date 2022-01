La Scène ouverte du Majic MAJIC Vitrolles Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Vitrolles

La Scène ouverte du Majic MAJIC, 11 février 2022, Vitrolles. La Scène ouverte du Majic

MAJIC, le vendredi 11 février à 19:00

Une fois par mois la scène vous appartient ! TESTE TON TALENT ! Le Bœuf Musical du MAJIC est désormais un moment incontournable de notre programmation. Le boeuf Musical est un moyen de tester son talent, de s’essayer sur scène et aussi d’échanger avec d’autres artistes. Nous vous fournissons la Batterie, amplis, basse et guitare. Tous les styles et tous les niveaux sont acceptés ! Inscriptions sur place. Contact Jeff: 0652334893 ♫♫♫ MAJIC Rue Joseph Roumanille, 13127 Vitrolles Vitrolles Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-11T19:00:00 2022-02-11T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Vitrolles Autres Lieu MAJIC Adresse Rue Joseph Roumanille, 13127 Vitrolles Ville Vitrolles lieuville MAJIC Vitrolles Departement Bouches-du-Rhône

MAJIC Vitrolles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vitrolles/

La Scène ouverte du Majic MAJIC 2022-02-11 was last modified: by La Scène ouverte du Majic MAJIC MAJIC 11 février 2022 MAJIC Vitrolles Vitrolles

Vitrolles Bouches-du-Rhône