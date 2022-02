La scéne ouverte de l’echo salle des fêtes,Vallon-Pont-d’Arc (07)

**La scéne ouverte de l’ECHO : La Veillée Moderne** salle des fêtes Vallon Pont d’Arc 07150 – dés 17H30 Atelier echange de répertoire avec P Mazellier (violon) A Gränicher (accordéon diat) E Grobel (guitare)… et autres invités à confirmer. Ouverts tous instruments débutants et perfectionnement. Venez participer à l’orchestre d’un soir, répertoire Folk, Ardèche, irish, klezmer, Est… et cloturer la soirée festive. – 20H Scéne ouverte avec invités : guitare picking, trio klezmer, Duo jazz manouche…inscription ouverte – vers 21H LE BAL REPREND!!!!!! Entrée libre, respect des contraintes sanitaires en viguer (pass, masques…) rens 0676708588 site ruralcafe.com *source : événement [La scéne ouverte de l’echo](https://agendatrad.org/e/35433) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

