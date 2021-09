La scène ouverte de Coco Velten revient ! Coco Velten, 4 septembre 2021, Marseille.

Coco Velten, le samedi 4 septembre à 18:15

Coco Velten revient pour une nouvelle saison de la scène ouverte dans la Cantine ! Cela fait quelques mois que la troupe ‘Le(s) pas comme un(s)’ investit le Hall de Coco Velten pour créer un spectacle dédié à la jeunesse autour de la question « qu’est ce que grandir dans ce monde aujourd’hui ? ». Ce samedi, la metteure en scène Karine Fourcy et sa troupe vous propose de partager un moment autour de cette thématique, avant d’enchaîner sur le retour de Oh JAM JAM, la scène ouverte musicale. Ramenez vos voix, instruments, talents timides ou assumés et venez faire vibrer la scène de Coco Velten ——————————————— Par respect des règles sanitaires actuelles : → Le port du masque est obligatoire dans les espaces intérieurs (on veut voir vos plus beaux masques à Coco) → Les gestes barrières sont indispensables ! → La jauge de fréquentations aux événements va être réduite (donc on vous conseille de venir tôt) → Suite aux annonces du gouvernement, le pass sanitaire devient obligatoire dans tous les lieux de loisir rassemblant plus de 50 personnes. Nous devons donc nous plier à ces contraintes, bien qu’elles vont à l’encontre de nos valeurs. Mais pas de panique, voici trois « preuves » sanitaires qui seront acceptées : › Test RT-PCR ou antigénique : preuve d’un test négatif de moins de 48h. › Test RT-PCR ou antigénique : preuve d’un test positif datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois. › Preuve de vaccination 2ème dose de plus de 15 jours. Pour information, le test antigénique est gratuit et prend 15 minutes en pharmacie. A l’angle de la rue de Coco Velten, la Pharmacie De La Porte D’Aix, propose des tests antigéniques (10 Pl. Jules Guesde, 13001 Marseille). ——————————————— Informations pratiques → Entrée libre et gratuite → Les bénéfices du bar permettent au projet Coco Velten d’exister, merci ! Coco Velten c’est : → Des espaces ouverts aux publics qui proposent une programmation culturelle et artistique gratuite et accessible à tous → 40 structures qui ont pris place dans les ateliers bureaux → Une résidence sociale de 80 places pour des personnes en recherche d’un logement durable

Entrée libre

Coco Velten 16 rue Bernard du Bois 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



