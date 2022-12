La scène ouverte comme les autres Marseille 6e Arrondissement Marseille 6e Arrondissement Marseille 6e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône Marseille 6e Arrondissement La scène ouverte comme les autres vous propose un spectacle pluridisciplinaire.



Sélections à partir de 16 heures, début du show à 20 heures !



Public 100% bienveillant exigé !



[Entrée gratuite – sortie au chapeau] Scène ouverte pluridisciplinaire. https://lartdutheatre.fr/spectacles/tout-public-adultes/ L’Art Dû 83 Rue Marengo Marseille 6e Arrondissement

