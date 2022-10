La Scène nationale Brive-Tulle à votre rencontre ! A la Maison Dada Meyssac Meyssac MeyssacMeyssac Catégories d’évènement: Corrze

Corrze Meyssac Meyssac Pour une présentation de saison à la maison dada dans un cadre convivial.

Vous êtes curieux de découvrir ce que nous vous réservons en théâtre, musique, danse ou arts de la piste ?

Un moment pour explorer autour d’un verre les dernières créations artistiques en découvrant des photos, des extraits audio et vidéo des spectacles à venir.

Une soirée originale pour faire connaissance et accéder en groupe à des tarifs privilégiés à des grands classiques et à des spectacles atypiques.

