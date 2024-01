L’AQUOIBONISTE LA SCENE LIBRE Paris, jeudi 14 mars 2024.

À la suite d’un choc tant physique qu’émotionnel, un homme n’arrive plus à être présent dans sa propre vie. Pour tenter de retrouver la lumière et la joie, il part à la recherche de celle qu’il aimait. Cette quête lui permettra de vaincre ses peurs et d’aboutir à la découverte de lui-même et d’une étrange vérité ; dire à quoi bon à tout peut être la plus belle preuve d’amour.« Un moment très fort qui réveille les consciences… Une véritable plongée dans l’intime…Le fil ténu de ce qui nous retient à la vie…Une formidable déclaration d’amour… »Texte et mise en scène de Jean-Benoît Patricot, Avec Bertrand Skol Librement inspiré de La mort d’Olivier Bécaille d’Emile Zola Bertand Skol a reçu le Cyrano du meilleur comédien en 2022Presse : «Puissant, incarné, bouleversant, cette pièce est un choc visuel et émotionnel».LA PROVENCE«Bertrand Skol, immense dans cette interprétation qui touche au plus profond de l’âme.»LE DAUPHINE«Plume ciselée et poétique, l’auteur a le don de transformer le quotidien en extraordinaire.»L’OEIL D’OLIVIERCompte tenu de la durée du spectacle et afin de ne pas déranger les artistes et les spectateurs, aucun retardataire ne sera admis en salle plus de 15 minutes après le début du spectacle.

Tarif : 25.00 – 25.00 euros.

Début : 2024-03-14 à 21:00

LA SCENE LIBRE 4 Boulevard Strasbourg 75010 Paris 75