CYRANO LA SCENE LIBRE Paris, 20 janvier 2024, Paris.

C’est un Cyrano fidèle au texte originel qui propose un pari peu commun : 7 comédien.nes devant vous capables de jouer tous les rôles. Le public choisit sa distribution idéale, pour un soir, et assiste à l’une, et unique, représentations des 5 040 combinaisons possibles.S’il n’est plus nécessaire de présenter Cyrano, il demeure opportun de l’interroger encore, de l’observer toujours, dans sa superbe comme dans ses difficultés, de rêver enfin, encore et toujours avec lui… parce que Cyrano, avec ou sans roc, pic et péninsule… c’est bien nous! Entravés dans nos réserves, tour à tour pauvres et superbes, rêveurs, poètes, enthousiastes jusqu’à l’excès, et déçus jusqu’à l’extrême, amoureux aussi…Au-delà des époques, des genres et des individualités, il y a bien un Cyrano en chacun de nous !Entrez dans la danse et faites vos jeux.5040 combinaisons possibles : quelle sera la vôtre ce soir ? Ils ont conquis le public et la presse avec Roméo et Juliette :« On a adoré la troupe, c’est absolument bluffant » C à vous – France 5« Les acteurs jubilent, les spectateurs aussi ! » ELLE« Chaque acteur de la troupe connait tout le texte et tous les rôles ! C’est fou ! » France Inter« Des interprètes qui sautent d’un personnage à un autre avec virtuosité » Femina« Plus de 5040 combinaisons possibles ! Au public de choisir ! » France 24« On a l’impression d’assister à quelque chose d’unique ! » Télématin – France 2Compte tenu de la durée du spectacle et afin de ne pas déranger les artistes et les spectateurs, aucun retardataire ne sera admis en salle plus de 15 minutes après le début du spectacle.

Tarif : 24.00 – 30.30 euros.

Début : 2024-01-20 à 17:00

LA SCENE LIBRE 4 Boulevard Strasbourg 75010 Paris 75