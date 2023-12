CAMUS LA SCENE LIBRE Paris, 20 janvier 2024, Paris.

Nous naissons par hasard dans un monde indifférent, où nous allons mourir sans savoir pourquoi nous sommes passés par là.C’est facile à comprendre, mais difficile à admettre. Albert Camus est le meilleur ami des gens qui se lèvent le matin, alors qu’ils ne croient en rien. Est-ce pour ça que, de Stallone à Scarface, des Monty Python à The Walking Dead, le philosophe de l’absurde a eu tant d’influence ?Suffit-il de combattre l’injustice pour faire la paix avec l’absurdité de la vie ?Comment dire oui avant de dire non ?Dans un plaidoyer fervent qui mélange cinéma, musique, théâtre et philosophie, Raphaël Enthoven dévoile les paradoxes et la puissance redoutable d’une pensée qui, quand on l’éprouve, nous aide à traverser tous les hivers de l’existence. Les jeudis et dimanches, un échange avec Raphaël Enthoven vous sera proposé à l’issue de la représentation.(uniquement les dimanches pour les séances du 10novembre au 18 décembre 2023)Avec Raphael Enthoven et Bernard GabayDe Raphael EnthovenMise en scène : Julie BrochenScénographie : Lorenzo Albani et Juliette GleizesLumières : Jennifer MontesantosVidéo : Blandine ArmandCompte tenu de la durée du spectacle et afin de ne pas déranger les artistes et les spectateurs, aucun retardataire ne sera admis en salle une fois la représentation commencée

Tarif : 32.00 – 32.00 euros.

Début : 2024-01-20 à 15:00

LA SCENE LIBRE 4 Boulevard Strasbourg 75010 Paris 75