VICTORIA PIANASSO LA SCENE LIBRE Paris, 11 janvier 2024, Paris.

La simplicité est la sophistication suprême » c’est pas moi qui le dis c’est Léonard de Vinci. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? Ou plutôt, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Voilà toute la complexité de l’être humain. Contemplative de ce dilemme philosophique, Victoria Pianasso voit les choses en grand.Pour ce premier spectacle, elle propose un show à l’américaine avec un budget de kermesse. Entre standup, personnages, et parodies de chansons, Victoria nous offre un savant mélange de sarcasme et d’absurde. À la fois mordante et touchante, elle nous partage ses réflexions sur fond de féminisme et de hits incontournables. Comme Tina Arena, Victoria Pianasso rêve d’aller plus haut, mais on lui a dit « Reste simple ». Elle n’a pas réussi. Ce qui lui vaut déjà trois prix : > Jury Marées d’humour 2022 – Le Crotoy (80)> Public Soyaux fou 2022 – Soyaux (16)> Public et Jury – Les Andaine’Ries 2023 (61)Compte tenu de la durée du spectacle et afin de ne pas déranger les artistes et les spectateurs, aucun retardataire ne sera admis en salle plus de 15 minutes après le début du spectacle.

Tarif : 17.50 – 25.00 euros.

Début : 2024-01-11 à 21:00

LA SCENE LIBRE 4 Boulevard Strasbourg 75010 Paris 75