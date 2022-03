La Scène / Kalffa Sens, 26 mars 2022, Sens.

La Scène / Kalffa Rue Saint-pierre-le-vif La Scène Sens

2022-03-26 – 2022-03-26 Rue Saint-pierre-le-vif La Scène

Sens Yonne

Depuis 2007, Kalffa distille son rock celtique sur les scènes musicales de France, de Suisse, de Belgique. De festivals en nuits celtiques en passant par les fêtes locales, Kalffa est parvenu à construire sa réputation à la seule force de ses compositions et de son énergie scénique. Car Kalffa est un savant mélange de modernité et de tradition : les instruments du rock associés au traditionnel violon, des compositions inspirées de la Bretagne et des légendes celtes se marient avec quelques chants de marin traditionnels réinterprétés avec fougue, une énergie scénique entre les quatre musiciens et une complicité palpable avec le public. A chaque concert, le public est pris à partie, une réelle interactivité s’installe

entre lui et les musiciens. Les musiciens de Kalffa transportent leur univers au gré des festivals, des scènes estivales (plus de 600 concerts) et ont déjà assuré les premières parties de Nolwenn Leroy, Merzhin, Soldat Louis qui les surnomme amicalement «nos petits frères».

espaces-culturels-savinien@grand-senonais.fr

