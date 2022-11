La Scène / Il était une fois les contes d’un jeu de l’oie de Nöel

2022-12-15 – 2022-12-15 EUR 2 2 Mamie Noël est là pour le plaisir des yeux et des oreilles des petits et des grands. Grâce à sa lecture drôle, vivante et interactive, elle vous emmène dans son jeu de l’oie et vous fera partager ses contes de Noël tirés au hasard d’un lancer de dés.

Deux équipes, mais qui pour une fois jouent ensemble… Mamie Noël n’est pas une grande adepte de la compétition !

D’histoires en devinettes et en clowneries, vous arriverez sûrement à communiquer d’une manière ou d’une autre avec le Père Noël ! Scolaire – jeune public

A partir de 5 ans

Tarif scolaire 2 €

