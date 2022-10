Tierra Urbana la scène espaces culturels savinien Sens Catégories d’évènement: Sens

Tierra Urbana la scène espaces culturels savinien, 10 novembre 2022, Sens. Tierra Urbana Jeudi 10 novembre, 10h30, 14h00 la scène espaces culturels savinien C’est l’Histoire de la préhistoire à nos jours en sons et en mouvements … la scène espaces culturels savinien sens Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté Tierra Urbana est un spectacle mené par le duo d’artistes Gonzalo Campo et Miguel Ortega. Des traditions ancestrales d’Amérique du Sud dont ils sont natifs, jusqu’aux cultures urbaines, le duo développe un langage poétique et universel.

2022-11-10T10:30:00+01:00

2022-11-10T15:00:00+01:00

