La Scène / Elise & The Sugarsweets Sens Sens Catégories d’évènement: Sens

Yonne

La Scène / Elise & The Sugarsweets Sens, 11 mars 2022, Sens. La Scène / Elise & The Sugarsweets Rue Saint-pierre-le-vif La Scène Sens

2022-03-11 – 2022-03-11 Rue Saint-pierre-le-vif La Scène

Sens Yonne EUR 10 10 Dans sa formule actuelle, le groupe est un des plus percutants de la scène blues, soul et rhythm & blues française. Il se démarque aujourd’hui grâce à un son résolument moderne mais toutefois ancré dans la tradition. Venez découvrir leur nouvel opus qui sortira en mars 2022. Un son nouveau et quelques collaborations inédites en feront une des belles sorties de l’année 2022. Tenez-vous prêts pour une déflagration de rhythm & blues ! espaces-culturels-savinien@grand-senonais.fr Dans sa formule actuelle, le groupe est un des plus percutants de la scène blues, soul et rhythm & blues française. Il se démarque aujourd’hui grâce à un son résolument moderne mais toutefois ancré dans la tradition. Venez découvrir leur nouvel opus qui sortira en mars 2022. Un son nouveau et quelques collaborations inédites en feront une des belles sorties de l’année 2022. Tenez-vous prêts pour une déflagration de rhythm & blues ! Rue Saint-pierre-le-vif La Scène Sens

dernière mise à jour : 2022-02-08 par

Détails Catégories d’évènement: Sens, Yonne Autres Lieu Sens Adresse Rue Saint-pierre-le-vif La Scène Ville Sens lieuville Rue Saint-pierre-le-vif La Scène Sens Departement Yonne

Sens Sens Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sens/

La Scène / Elise & The Sugarsweets Sens 2022-03-11 was last modified: by La Scène / Elise & The Sugarsweets Sens Sens 11 mars 2022 sens Yonne

Sens Yonne