15 € (Plein) / 12 € (réduit)

KAVKAZZ chante, danse et joue autour des musiques majestueuses de Géorgie et du Caucase. La Scène du Canal – Jemmapes 116 Quai de Jemmapes, 75010 Paris Quartier de la Porte-Saint-Martin Paris 75010 Île-de-France KAVKAZZ, ce sont des femmes et des hommes qui portent ensemble sur scène les couleurs majestueuses de leurs origines diverses. Entre chant, danse et musique, Kavkazz met à l’honneur la Géorgie et le Caucase. Les chansons originales du groupe s’inspirent de pratiques instrumentales et vocales ancestrales : les envoûtantes polyphonies géorgiennes, le mugam d’Azerbaïdjan, l’art des bardes azéris, des poètes anatoliens, l’art du doudouk caucasien, et bien sûr les mélodies des danses traditionnelles.

