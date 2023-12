Cet évènement est passé Noël des P’tits Mousses La Scène des Quais Auxerre Catégories d’Évènement: Auxerre

Début : 2023-12-06

fin : 2024-01-05 . Du spectacle avant et pendant les vacances de Noël pour le bonheur des enfants : contes, spectacles musicaux, et même un p’tit bal dansant. EUR.

La Scène des Quais Quai de la République

Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

