Rire à flots ! – Festival d’humour 4e édition La Scène des Quais Auxerre Catégories d’Évènement: Auxerre

Yonne Rire à flots ! – Festival d’humour 4e édition La Scène des Quais Auxerre, 25 octobre 2023, Auxerre. Auxerre,Yonne .

2023-10-25 fin : 2023-10-29 21:00:00. EUR.

La Scène des Quais Quai de la République

Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-10-13 par COORDINATION YONNE Détails Catégories d’Évènement: Auxerre, Yonne Autres Lieu La Scène des Quais Adresse La Scène des Quais Quai de la République Ville Auxerre Departement Yonne Lieu Ville La Scène des Quais Auxerre latitude longitude 47.79729;3.57463

La Scène des Quais Auxerre Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/auxerre/