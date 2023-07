Les Cadets Roussels du Rire La Scène des Quais Auxerre Catégories d’Évènement: Auxerre

Yonne Les Cadets Roussels du Rire La Scène des Quais Auxerre, 26 juillet 2023, Auxerre. Auxerre,Yonne .

2023-07-26 fin : 2023-07-28 . EUR.

La Scène des Quais Quai de la Republique

Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-07-06 par COORDINATION YONNE Détails Catégories d’Évènement: Auxerre, Yonne Autres Lieu La Scène des Quais Adresse La Scène des Quais Quai de la Republique Ville Auxerre Departement Yonne Lieu Ville La Scène des Quais Auxerre

La Scène des Quais Auxerre Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/auxerre/