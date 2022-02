la Scène Déménage : Stabat Mater Furiosa Aurice Aurice Catégories d’évènement: Aurice

Landes

la Scène Déménage : Stabat Mater Furiosa Aurice, 13 mars 2022, Aurice.
Chez Anne et Bernard Castets 930 route du Hayoula Aurice

2022-03-13 – 2022-03-13 Chez Anne et Bernard Castets 930 route du Hayoula

Aurice Landes Aurice La Scène Déménage, c’est du théâtre partout : Dans un jardin, sous un porche d’église, dans une salle à manger, un chai, une médiathèque, une grange, un atelier, un musée, une place publique, chez vous… “Je suis celle qui refuse de comprendre”, c’est le cri solitaire d’une femme qui se révolte contre l’ignominie de la guerre et contre la violence. Ce texte de “poésie de théâtre” du poète Jean-Pierre Siméon est un trésor, de ceux qui ne peuvent pas “se contenter de l’espace étroit de nos fors intérieurs”. La comédienne Sophie Hoarau explore avec une magnifique présence retenue la matière poétique de cette “prière”.

A l'issu du spectacle, papotage et grignotage des petits plats de tous. Réservation obligatoire.
+33 6 81 56 72 71

A l’issu du spectacle, papotage et grignotage des petits plats de tous. Réservation obligatoire. Pixabay

Chez Anne et Bernard Castets 930 route du Hayoula Aurice

