GEREMY CREDEVILLE LA SCENE DE STRASBOURG Strasbourg Catégorie d’Évènement: Strasbourg GEREMY CREDEVILLE LA SCENE DE STRASBOURG Strasbourg, 21 février 2024, Strasbourg. «Enfin», le nouveau spectacle de Gérémy Crédeville.Et si réussir c’était échouer ? Derrière ce titre de livre de développement personnel se cache un spectacle jubilatoire au rythme effréné. Respirez avant de venir, vous n’aurez pas le temps pendant.Dans un style absurde, parfois trash, mais toujours avec élégance, Gérémy Crédeville vaENFINnous dire la vérité sur qui il est. Il s’est caché derrière un personnage pendant des années avec son spectacle « Parfait et Modeste », aujourd’hui il assume les échecs, les ratés et les presques. Il démarre dans la vie avec une faute d’orthographe dans son prénom, il rate un casting dans lequel il devait jouer son propre rôle, il tombe dans chaque épreuves de Fort Boyard, il tient 7 secondes sur le parcours de Ninja Warrior, il a fait du krav maga pour rien, il sait imiter des personnalités mais pas longtemps, il a 4 tatouages dont 3 moches , il aime ses filles mais pas la nuit.Bref, derrière sa «réussite» se cachent beaucoup, beaucoup de casseroles.ENFIN, une ode à l’échec.L’humoriste lilloisGérémy Crédevilleétait dans la saison 11 de «Danse avec les stars» sur TF1.

Tarif : 36.00 – 36.00 euros.

Début : 2024-02-21 à 20:00
LA SCENE DE STRASBOURG
1, RUE LAFAYETTE
67100 Strasbourg

