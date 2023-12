RAGNAR LE BRETON LA SCENE DE STRASBOURG Strasbourg Catégories d’Évènement: 67

Strasbourg RAGNAR LE BRETON LA SCENE DE STRASBOURG Strasbourg, 15 février 2024, Strasbourg. Après Instagram, le cinéma, le MMA, la télé… Ragnar le Breton monte enfin sur scène. Etcette fois, il ne prend pas de gants !Venez vous prendre une claque !

Tarif : 37.00 – 37.00 euros.

Début : 2024-02-15 à 20:00 Réservez votre billet ici LA SCENE DE STRASBOURG 1, RUE LAFAYETTE 67100 Strasbourg Détails Catégories d’Évènement: 67, Strasbourg Autres Code postal 67100 Lieu LA SCENE DE STRASBOURG Adresse 1, RUE LAFAYETTE Ville Strasbourg Departement 67 Lieu Ville LA SCENE DE STRASBOURG Strasbourg Latitude 48.560874 Longitude 7.745637 latitude longitude 48.560874;7.745637

