HELP ! A BEATLES TRIBUTE LA SCENE DE STRASBOURG Strasbourg, 28 janvier 2024, Strasbourg.

Avec plus de 500 concerts a` travers l’Europe depuis 2013, HELP! A Beatles Tribute est un des groupes les plus passionnants et fide`le a` l’esprit des Beatles a` ce jour. Les interpre´tations remarque´s – et remarquables – des chansons des Beatles par HELP ! entrainent les spectateurs dans un show inoubliable qui fait revivre les plus grands tubes devenus des classiques comme « Can’t Buy Me Love » , « Yesterday », « She Loves You », Want To Hold Your Hand », « Here Comes The Sun», « Hey Jude », et bien d’autres encore. Les costumes et la cultissime coupe de cheveux des « Fab Four » de Liverpool ne sont pas en reste et servent avec brio et e´nergie le soin apporte´ a` la qualite´ sonore des interpre´tations en utilisant les me^mes instruments que les Beatles. De The´a^tres en festivals, de la Beatleweek au mythique Cavern Club de Liverpool HELP ! a` conquis un public de plus en plus nombreux et vous invite à célébrer la musique qui a changé le monde !

Tarif : 30.00 – 30.00 euros.

Début : 2024-01-28 à 18:00

LA SCENE DE STRASBOURG 1, RUE LAFAYETTE 67100 Strasbourg 67