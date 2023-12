THOMAS WIESEL LA SCENE DE STRASBOURG Strasbourg, 20 janvier 2024, Strasbourg.

Thomas Wiesel revient avec un nouveau spectacle. Normal, c’est son travail. Mais parlons-en justement, du travail, dans cette socie´te´ qui est en train de se demander quelle place lui donner dans nos vies, alors que d’aucuns sont en que^te de sens pluto^t que d’heures supp’ et que d’autres craignent que les jeunes n’aient plus envie de bosser. Et si Humoriste n’est certes pas un boulot comme les autres, il permet d’avoir un peu de recul pour se moquer un peu de ce sacro-saint travail, ce boulot omnipre´sent, ce gagne-pain tout-puissant, ses exce`s, ses anglicismes, les colle`gues, les patrons, et les mails, qui le me´ritent bien. Apre`s

Tarif : 34.00 – 34.00 euros.

Début : 2024-01-20 à 20:00

Réservez votre billet ici

LA SCENE DE STRASBOURG 1, RUE LAFAYETTE 67100 Strasbourg 67