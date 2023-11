Anachronique Paléolithique ! – Portrait #03 l’Abbé Breuil La Scene de recherche (ENS Paris Saclay) Gif-sur-Yvette Catégories d’Évènement: Essonne

Gif-sur-Yvette Anachronique Paléolithique ! – Portrait #03 l’Abbé Breuil La Scene de recherche (ENS Paris Saclay) Gif-sur-Yvette, 13 décembre 2023, Gif-sur-Yvette. Anachronique Paléolithique ! – Portrait #03 l’Abbé Breuil 13 et 14 décembre La Scene de recherche (ENS Paris Saclay) 10 € tarif unique Anachronique Paléolithique ! – Portrait #03 l’Abbé Breuil Ordonné prêtre à 23 ans, l’abbé Breuil substitue vite au sacerdoce des âmes les profondeurs de la terre pour devenir le grand préhistorien du XXe siècle. Chapeau, soutane, cigarette et papier calque, il témoigne de son temps comme les figures gravées ou peintes des grottes ornées témoignent du leur. Deux récits du temps se rencontrent : celui du ciel auquel il doit croire, celui du sol qu’impose la discipline scientifique. Ce troisième portrait de la série théâtrale Anachronique Paléolithique ! sonde les couches stratigraphiques de la vie de Breuil pour interroger les croyances, les erreurs et les hypothèses qui se nouent dans la recherche des origines humaines. (Mise en scène) Victor Thimonier

(Scénographie) Amélie Vignals

(Dramaturgie) Léa Carton de Grammont

(Collaboration) Pierre Andrau

(Jeu) Margaux Desailly

(Violoncelle) Myrtille Hetzel

(Jeu et musique) Maxime Kerzanet

(Jeu) Charles-Henri Wolff

(Lumières et régie générale) Hugo Dragone

(Production) Héloïse Vignals + d’infos sur le spectacle La Scene de recherche (ENS Paris Saclay) 4 avenue des sciences Gif-sur-Yvette 91190 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « lestempsblancs@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 77 37 31 35 »}] [{« link »: « https://lestempsblancs.fr/diffusion/anachronique-paleolithique/portrait-03-labbe-breuil/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-13T18:30:00+01:00 – 2023-12-13T20:05:00+01:00

2023-12-14T18:30:00+01:00 – 2023-12-14T20:05:00+01:00 Théâtre Anachronique Paléolithique Christophe Raynaud de Lage Détails Catégories d’Évènement: Essonne, Gif-sur-Yvette Autres Lieu La Scene de recherche (ENS Paris Saclay) Adresse 4 avenue des sciences Ville Gif-sur-Yvette Departement Essonne Age min 11 Age max 99 Lieu Ville La Scene de recherche (ENS Paris Saclay) Gif-sur-Yvette latitude longitude 48.712388;2.163932

La Scene de recherche (ENS Paris Saclay) Gif-sur-Yvette Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gif-sur-yvette/