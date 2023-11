Earthscape La Scene de recherche (ENS Paris Saclay) Gif-sur-Yvette, 11 novembre 2023, Gif-sur-Yvette.

Earthscape Samedi 11 novembre, 16h00, 18h00 La Scene de recherche (ENS Paris Saclay)

Earthscape est un spectacle sur nos manières d’habiter, expérimentées et observées en dehors de ce qui les dissimule habituellement : les murs de la maison, les rues des villes. Mis à nu, les gestes et relations qui font notre quotidien sont dévoilés dans leur simplicité et leur étrangeté.

Le philosophe Emanuele Coccia et la metteure en scène Frédérique Aït-Touati proposent une performance faite de récits et de paysages sonores, qui interrogent ce que nous croyons savoir sur ce que signifie « habiter ».

Voyage dans notre imaginaire de l’espace, Earthscape superpose au paysage partagé par le public et les performeurs des récits, gestes et paysages sonores afin de reposer la question des manières d’habiter le monde. En faisant du sol sous nos pieds et du paysage autour de nous le centre de notre attention, Earthscape invite à une exploration alternative de nos territoires familiers.

La Scene de recherche (ENS Paris Saclay) 4 avenue des sciences Gif-sur-Yvette 91190 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://ens-paris-saclay.fr/scene-de-recherche/earthscape »}, {« type »: « email », « value »: « zonecritique.production@gmail.com »}]

2023-11-11T16:00:00+01:00 – 2023-11-11T17:00:00+01:00

2023-11-11T18:00:00+01:00 – 2023-11-11T19:00:00+01:00

