Jonglerie musicale, automates et combinatoire Samedi 7 octobre, 15h00, 18h00 La Scène de Recherche de l’ENS Paris-Saclay Gratuit sur réservation via : https://ens-paris-saclay.fr/agenda/jonglerie-musicale-automates-et-combinatoire

Dans le cadre de la Fête de la Science et du Village des Sciences de l’Université Paris-Saclay.

En partenariat avec le Laboratoire Interdisciplinaire des Sciences du Numérique Paris-Saclay (LISN).

« Mon premier est un jongleur musical qui voudrait écrire la partition de ses spectacles. Mon deuxième est un chercheur qui veut expliquer la notion informatique d’automate. Mon tout est un spectacle ludique, pédagogique et artistique, né d’une recherche en cours entre l’artiste et le scientifique. »

Quand le scientifique et le jongleur se rencontrent, pédagogie et spectacle, informatique et jonglerie, combinatoire et musique se rencontrent aussi, pour le bonheur des petits et des grands.

Quand L’Art et la Science jonglent ensemble, se dévoile un exceptionnel raisonnement pédagogique aux accents mathématiques et artistiques accessibles à tous.

Est-ce une simple vulgarisation ? Ou une création artistique commune ? Vous nous direz…

Vincent de Lavenère est artiste associé à la Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay pour les saisons 2023-2024 et 2024-2025.

La Scène de Recherche de l'ENS Paris-Saclay 4, avenue des sciences Gif-sur-Yvette 91190 Moulon Essonne Île-de-France

2023-10-07T15:00:00+02:00 – 2023-10-07T16:00:00+02:00

2023-10-07T18:00:00+02:00 – 2023-10-07T19:00:00+02:00

