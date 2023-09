Suites pour jonglerie et violoncelle La Scène de Recherche de l’ENS Paris-Saclay Gif-sur-Yvette, 26 septembre 2023, Gif-sur-Yvette.

Deux virtuoses se retrouvent ici pour un duo où la musique se regarde et la jonglerie s’écoute, dans une magnifique complicité de balles et de cordes, de trajectoires et de mélodies.

Vous y reconnaitrez de grandes œuvres : Bach, Marin Marais sont au programme, et découvrirez aussi une multitude de compositions inédites, à travers un voyage poétique aux accents baroques surprenant, qui donne à voir le mouvement même de la musique.

Deux poètes dans leur discipline, nous immergent dans une perfection d’écoute et de regard, qui ouvre des chemins nouveaux à la création.

Distribution : Fabrice Bihan, violoncelle et Vincent de Lavenère, jonglerie musicale

Vincent de Lavenère est artiste associé à la Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay pour les saisons 2023-2024 et 2024-2025.

La Scène de Recherche de l'ENS Paris-Saclay 4, avenue des sciences Gif-sur-Yvette 91190 Moulon Essonne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-26T12:30:00+02:00 – 2023-09-26T13:00:00+02:00

