L’Horizon des évènements La Scène de Recherche de l’ENS Paris-Saclay, 9 mars 2023, Gif-sur-Yvette.

L’Horizon des évènements 9 – 11 mars 2023 La Scène de Recherche de l’ENS Paris-Saclay

Compagnie Combines / Maryse Meiche

La Scène de Recherche de l’ENS Paris-Saclay 4, avenue des sciences Moulon Gif-sur-Yvette 91190 Essonne Île-de-France

L’Horizon des évènements est une expérience de dialogue ludique et poétique sur l’univers et le cosmos, qui réunit Pierre Fleury, chercheur au CNRS en physique théorique, Fabrice Naud, musicien et créateur sonore, et Maryse Meiche, comédienne et metteure en scène. Il s’agit donc d’un spectacle pluridisciplinaire qui réunit le théâtre, la musique et la science.

La fiction que nous racontons au public est celle d’une conférence, organisée par Hélène Houblon, directrice du Théâtre des Ursulines, qui a programmé un cycle de soirées intitulées « Théâtre et Cosmos ». Pour la première elle a invité l’astrophysicien Mathias Oubanel (qui est joué par Pierre Fleury), qui doit faire une conférence de vulgarisation sur l’univers, les étoiles, les galaxies, et tous les grands sujets comme les trous noirs ou encore les ondes gravitationnelles… mais celui-ci arrive avec beaucoup de retard, ce qui contraint Hélène à se jeter, sans filets, dans « le vide ».

Si nous racontons une histoire au public – celle d’une conférence incongrue et déréglée – elle n’est qu’un alibi. À force d’imprévus dans le déroulement de la soirée théâtrale, le plateau finit par prendre des allures d’un laboratoire de recherche où les rôles de chacun finissent par se brouiller : le musicien devient acteur, l’actrice chanteuse, le cosmologiste se révèle aussi guitariste et acteur. C’est précisément cet entremêlement entre trois spécialités aux méthodologies si différentes et si difficiles à concilier qui peut permettre de réinterroger le monde : non seulement de questionner la science par le théâtre, mais aussi de produire de l’art à partir de matériaux scientifiques. Ce décloisonnement des disciplines permet d’ouvrir le champ de perception des spectateurs : de l’inviter à un voyage qui, à défaut d’être interstellaire, lui donne à questionner, à penser et surtout à rêver. Dans l’espace du plateau et le temps de la représentation, les seules limites sont celles de la relativité.

Quand Pascal écrivait « Le silence éternel de ces espaces infinis m’effraie », il établissait déjà un rapport entre l’incommensurabilité de l’univers et la vanité de la condition humaine.

L’Horizon des évènements évoque aussi ces parages indécis où la physique quantique frôle la réflexion métaphysique. L’expérimentation en cours sur le plateau amène la communauté théâtrale, acteurs et spectateurs réunis, durant une représentation d’une heure quinze environ, à s’interroger sur sa condition d’être terrestre, en tant que matière organique issue du Big Bang.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-09T19:00:00+01:00

2023-03-11T21:30:00+01:00

Marie-Clémence David