NICOLAS TORRACINTA TRIO

Nicolas Torracinta est un guitariste chanteur qui baigne depuis son enfance dans la tradition Corse mêlée à une culture musicale moderne. Avec son frère Fanou Torracinta et au sein du groupe L’Alba, il poursuit son parcours et affirme son implication artistique. En 2018, il séjourne en Angleterre afin d’y écrire la trame d’un nouveau projet. Ainsi, l’univers anglophone se mêlera à ses racines et produit un premier album : The Granary intimiste et mystérieux, doté de textures plus électriques et aériennes. Un univers intimiste aux sonorités planantes évoquant l’univers du conte.

JO KEITA & JEFF ELLNER première partie

Originaire du Sénégal ou il a côtoyé les Baye Fall, confrérie spirituelle avec laquelle il a développé son chant au timbre atypique, ce multi-instrumentiste créé d’abord le groupe Jo Keita expérience, mélange de musique jazz et mandingue empreint d’humanité. Récemment Jo Keita se produit dans une version minimaliste qui raconte ses expériences de vie, en duo avec le guitariste chevronné Jeff KELLNER, baroudeur musical qui a accompagné sur scène comme en studio, Touré Kunda, Salif Keita, Tony Allen, Prince Diabaté, mais aussi Bob Sinclar, Jacques Higelin, Jil Caplan et tant d’autres. Le chant vibrant de sensibilité entremêlé aux deux guitares acoustiques est un véritable enchantement.

