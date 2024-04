La scène de genre au XVIIe siècle, réalisme et poésie Le Mans, mercredi 24 avril 2024.

La scène de genre au XVIIe siècle, réalisme et poésie Le Mans Sarthe

Les peintres français du XVIIIème siècle intègrent de nombreux éléments de l’esprit des Lumières, en les amplifiant, les enrichissant et les nuançant à la fois.

Leurs œuvres présupposent une naturalisation du monde matériel et une humanisation de l’espace social.

De Watteau dont l’art réserve une place centrale à l’amour et aux charmes de la séduction à Greuze pour qui la peinture doit être édifiante et moralisatrice, le XVIIIème siècle s’affirme, par ses évolutions, ses changements de goût comme ses ambiguïtés et ses paradoxes, comme un siècle en mutation.

Les philosophes, et tout particulièrement Diderot, soutiennent ce renversement des valeurs et entérinent son célèbre programme, Rendre la vertu aimable, le vice odieux, le ridicule saillant, voilà le projet de tout honnête homme qui prend la plume, le pinceau ou le ciseau .

La scène de genre au XVIIIème siècle consacre la transformation intellectuelle, sociétale et artistique de la France, synthétisée par la formule De la sensualité à la sensibilité, de la sensibilité à la vertu .

Une conférence de la SAMM. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 18:00:00

fin : 2024-04-24 19:30:00

52 Rue du Port

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

L’événement La scène de genre au XVIIe siècle, réalisme et poésie Le Mans a été mis à jour le 2024-04-10 par eSPRIT Pays de la Loire