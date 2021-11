Sens Sens Sens, Yonne La Scène / Conte de Noël Sens Sens Catégories d’évènement: Sens

Yonne

La Scène / Conte de Noël Sens, 18 décembre 2021, Sens. La Scène / Conte de Noël Rue Saint-pierre-le-vif La Scène Sens

2021-12-18 21:00:00 – 2021-12-18 Rue Saint-pierre-le-vif La Scène

Sens Yonne EUR Spectacle: Conte de Noël, interprété par les chanteurs solistes et Ensemble vocal de l’Ecole de chant «Voix en Scène».

«Dis Grand père, c’est quoi Noël ?»

Spectacle sur une idée originale de Françoise Galais, professeur de chant et metteur en scène. espaces-culturels-savinien@grand-senonais.fr +33 3 86 96 45 03 Spectacle: Conte de Noël, interprété par les chanteurs solistes et Ensemble vocal de l’Ecole de chant «Voix en Scène».

«Dis Grand père, c’est quoi Noël ?»

Spectacle sur une idée originale de Françoise Galais, professeur de chant et metteur en scène. Rue Saint-pierre-le-vif La Scène Sens

dernière mise à jour : 2021-11-20 par

Détails Catégories d’évènement: Sens, Yonne Autres Lieu Sens Adresse Rue Saint-pierre-le-vif La Scène Ville Sens lieuville Rue Saint-pierre-le-vif La Scène Sens