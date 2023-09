Découvrez cette chapelle du XVIIe siècle en visite libre « La Scène » Chapelle des Pénitents Pont-Saint-Esprit, 16 septembre 2023, Pont-Saint-Esprit.

Découvrez cette chapelle du XVIIe siècle en visite libre 16 et 17 septembre « La Scène » Chapelle des Pénitents Gratuit. Entrée libre.

Chapelle du XVIIe siècle inscrite à l’inventaires des Monuments historiques. Elle abritait les Pénitents, regroupement des anciennes confréries des Pénitents blancs, bleus et noirs qui assistaient notamment les familles lors d’un deuil. Durant la Révolution, la chapelle servit de lieu de réunion pour un club révolutionnaire avant de revenir aux Pénitents.

Déjà salle de spectacle dans les années 50 puis quasi abandonnée, elle est redevenue théâtre en 2012 sous le parrainage de Pierre Arditi.

« La Scène » Chapelle des Pénitents 7 rue de la Paroisse, 30130 Pont-Saint-Esprit Pont-Saint-Esprit 30130 Gard Occitanie 04 66 82 19 70 https://pontsaintesprit.fr/ Cette chapelle a été bâtie entre 1647 et 1657. Elle abritait les Pénitents, regroupement des anciennes confréries des Pénitents blancs, bleus et noirs qui assistaient notamment les familles lors d’un deuil. Durant la Révolution, la chapelle servit de lieu de réunion pour un club révolutionnaire avant de revenir aux Pénitents. Déjà salle de spectacle dans les années 50, puis presque abandonnée, elle est redevenue théâtre en 2012 sous le parrainage de Pierre Arditi.

L’intérêt architectural du bâtiment réside dans le programme sculpté de la façade et les éléments subsistants du décor intérieur. La façade est influencée par le goût italien diffusé à partir d’Avignon, avec un mur pignon masqué par une maçonnerie horizontale couronnée d’une balustrade. Le portail se compose d’un entablement sculpté de modillons, denticules et guirlandes de fruits, reposant sur deux colonnes lisses à chapiteaux corinthiens. Une importante niche à ressaut, fronton cintré encadré de volutes, vases, consoles et putti, en est l’élément principal. Le clocher a été ajouté vers 1840. Le décor intérieur se compose de gypseries et de peintures murales. Ces dernières, réalisées à l’époque révolutionnaire, constituent un témoignage rare de l’utilisation de la chapelle sous la Terreur. Parking à proximité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00