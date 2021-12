La Scène / Billard Blues Sens, 15 janvier 2022, Sens.

EUR 10 10 Autour d’une des nouvelles de Maxence Fermine, une magnifique rencontre entre 606 Reed and Blues et le Théâtre Sans Nom mêlant lecture, musique et théâtre. Une partie de billard légendaire, unique et magique. Le décor : un club de blues de Chicago dans les années 1930. Le billard et le blues, un fabuleux mélange. Une sacrée musique aussi. Jusqu’à la note finale, tout reste imprévisible et stupéfiant, le tout amplifié par la musique.

Corinne Mazuir : récitante

Bruno Paggi : guitares

Marc Bost et Jean-Michel Lovillo : acteurs

Jean Rouchon : metteur en scène

Lucas Boirat : illustrateur

