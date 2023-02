Les potos acoustiques + Funkyleptics La Scène, 3 février 2023, Aix-en-Provence.

Les potos acoustiques + Funkyleptics Vendredi 3 février, 19h30 La Scène

Entrée libre

La Scène 270 rue famille Laurens, 13290 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://actualite.potos-acoustiques.com/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100063568301881 »}]

Vendredi à la Scène, c’est CONCERT LIVE !

Ce soir, soirée FUNK/SOUL

17 h : Ouverture des portes

19h30 : Les Potos Acoustiques

Duo de reprises, notamment de Renaud, mais aussi de Lavilliers, Téléphone, HK, Pierre Perret, Noir désir et bien d’autres… qui écume la région depuis 10 ans (plus de 200 concerts). Outre les deux voix harmonisées et la traditionnelle guitare, le duo se caractérise aussi par les instruments utilisés (bouzouki irlandais, mandoline, cello) qui lui donne une identité immédiatement reconnaissable.

21h : FUNKYLEPTICS

Formation soul et groovy, les Funkyleptics vous propose un funk éclectique, électrique et groovistique. Cordes, percussion, cuivre et voix s’associent pour des reprises de morceaux incontournables de la soul-music mais aussi pour découvrir des morceaux toujours funky. Les six membres des Funkyleptics vont vous jouer un répertoire gorgé de bonne humeur et de groove.

