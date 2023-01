Les Allumés de la Scène pour les Restos du Coeur La Scène, 28 janvier 2023, Aix-en-Provence.

Les Allumés de la Scène pour les Restos du Coeur Samedi 28 janvier, 20h00 La Scène

5 / 10€

♫♫♫

La Scène 270 rue famille Laurens, 13290 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Soirée Spéciale pour les RESTOS DU CŒUR ! Les Allumés de la Scène ! Live !

Programme :

19h30 : Ouverture du bar

20h : Live « Les Allumés de la Scène » ! Concert spécial au profit des Restos du Coeur, avec 8 groupes !!!

Just For You, Pop Acoustik, Les Pinzutti, Peti Krab, Tom Tom, Les Pères Mutants, Les Dirty Kids et les High Five

sont les ALLUMES de la SCENE !!!!

Un concert exceptionnel avec tous nos amis de la Scène pour une belle cause, c’est l’événement à ne pas manquer !

Attention exceptionnellement, billetterie à l’entrée : 10 € adulte / 5€ enfants -14ans

L’ensemble des bénéfices de cette soirées (billetterie + bar) sera reversé à l’association des Restos du Cœur.

Réservation ultra conseillée !!!



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-28T20:00:00+01:00

2023-01-28T23:59:00+01:00