Equilibre + Ladybug La Scène Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Equilibre + Ladybug Vendredi 20 janvier, 19h00 La Scène

Entrée libre

La Scène 270 rue famille Laurens, 13290 Aix-en-Provence
17 h : Ouverture des portes

19h30 : EQUILIBRE

Deux voix en harmonie et une guitare, c’est le duo EQUILIBRE. Au son des standards pop rock et variétés, ce duo vous accompagne sous le signe du partage. Venez écouter et chanter avec eux vos morceaux préférés.

A découvrir à la Scène !

21h : LADYBUG

Un groupe compact qui laisse chaque instrument briller, une voix féminine qui vient se glisser entre deux riffs puis explose, LADYBUG vous offre du rock vivifiant !

https://www.facebook.com/groupe.ladybug

Dates et horaires:

2023-01-20T19:00:00+01:00

2023-01-20T23:30:00+01:00

